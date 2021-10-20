Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle can kaybı 566’ya yükseldi

Güney Kıbrıs’ta bugün 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle covid-19 nedeniyle can kaybı 566’ya yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 46 bin 367 test sonucunda 143 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi de hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı 24’ü ağır 64 kişinin tevailerine devam edildiğini açıklarken toplam vaka sayısının 122.852’ye yükseldiğini duyurdu.

Hastanelerde durum şöyle: