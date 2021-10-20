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Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle can kaybı 566’ya yükseldi

20 Ekim 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta bugün 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle covid-19 nedeniyle can kaybı 566’ya yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 46 bin 367 test sonucunda 143 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi de hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı 24’ü ağır 64 kişinin tevailerine devam edildiğini açıklarken toplam vaka sayısının 122.852’ye yükseldiğini duyurdu.



Hastanelerde durum şöyle:

HastaneBölmeHasta Sayısı
Gazimağusa

(13 hasta)

COVID odası10
Yoğun bakım ünitesi3
Lefkoşa

(16 hasta)

COVID odası14
Yoğun bakım ünitesi2
Limasol

(14 hasta)

COVID odası8
Yoğun bakım ünitesi6
Baf

(6 hasta)

COVID odası5
Yoğun bakım ünitesi1
Kutsanmış

(3 hasta)

COVID odası3
Yoğun Bakım Üniteleri

(12 hasta)

entübe11
Solunum cihazı hariç1





20 Ekim 2021


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