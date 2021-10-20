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Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle can kaybı 566’ya yükseldi
Güney Kıbrıs’ta bugün 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle covid-19 nedeniyle can kaybı 566’ya yükseldi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 46 bin 367 test sonucunda 143 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi de hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı 24’ü ağır 64 kişinin tevailerine devam edildiğini açıklarken toplam vaka sayısının 122.852’ye yükseldiğini duyurdu.
Hastanelerde durum şöyle:
|Hastane
|Bölme
|Hasta Sayısı
|Gazimağusa
(13 hasta)
|COVID odası
|10
|Yoğun bakım ünitesi
|3
|Lefkoşa
(16 hasta)
|COVID odası
|14
|Yoğun bakım ünitesi
|2
|Limasol
(14 hasta)
|COVID odası
|8
|Yoğun bakım ünitesi
|6
|Baf
(6 hasta)
|COVID odası
|5
|Yoğun bakım ünitesi
|1
|Kutsanmış
(3 hasta)
|COVID odası
|3
|Yoğun Bakım Üniteleri
(12 hasta)
|entübe
|11
|Solunum cihazı hariç
|1