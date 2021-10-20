114’ü yerel, 143 covid-19 pozitif vaka 1 can kaybı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 20 bin 280 test sonucunda 114’ü yerel, 143 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken,1 kişi de hayatını kaybetti
Sağlık bakanlığı KKTC’de son 24 saatte yapılan 20.280 test sonucunda, 114’ü yerel 143 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 117 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 28 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 114 kişi ise yerel vakadır.
36 kişi Lefkoşa, 23 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 12 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
20 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.280
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 28
Yerel Vaka Sayısı: 114
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.312.115
Toplam Vaka Sayısı: 21.341
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.050
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1208
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1166
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 85
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1363
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 706
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6835
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 69.426