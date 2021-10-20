Arıklı: Akaryakıtta sorun yarın çözülecek

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıtta yaşanan sorunla ilgili tedarikçi firmalarla yapılan toplantıdan uzlaşı çıkmadığını kaydetti; Rekabet Kurulu’nun yarın sabah firmalar hakkında soruşturma başlatacağını açıkladı.

BRT’de yayınlanan 18. Saat programına katılan Arıklı, soruşturma sonucu firmalara, yıllık cirolarının yüzde 10’u kadar ceza kesilebileceğini bildirdi.

“FİYAT TESPİTİ 15 GÜNDE BİR YAPILIR… SONRAKİ TARİH HAFTAYA SALI…”

Erhan Arıklı, akaryakıt krizinin, iki tedarikçi firmanın piyasaya son zamanlarda dövizin aşırı değer kazanması ve uluslararası borsada yakıtın değerinin artması nedeniyle akaryakıt vermemesi sonucu ortaya çıktığını dile getirdi.

“Bu birkaç gün önce konuşulsa ve buna göre bir ara formül bulunsa anlarım ama sabah iki firmanın karar alması ve insanların istasyonlara hücum etmesi kabul edilebilir değil” diyen Arıklı, akaryakıt fiyat tespitinin Akaryakıt Birimi tarafından on beş günde bir yapıldığına işaret etti.

Bu fiyat tespitinin normalde önümüzdeki Salı yapılacağını anlatan Arıklı, birimden gelecek rakama göre Bakanlar Kurulu’nun gerekli ayarlamaları yapacağını belirtti.

Öte yandan özellikle bir firmanın “salıyı bekleyemeyiz çok acil ayarlama yapılmalı pahalıya aldık ucuza satamayız” dediğini, bunun yasa ve tüzüklere aykırı olduğunu kendilerine izah ettiklerini, bu zararı karşılamak için FİF’ten birkaç kuruşluk bir değerlendirme yapabileceklerini konunun Salı günü görüşüleceğini söylediklerini dile getiren Arıklı, kendilerinden sonra Maliye Bakanlığı ile görüşen firmaların teklifi kabul etmediğini kaydetti.

“Bakanlar Kurulu toplanamıyor. Başbakanın durumu belli değil” diyen Arıklı, “Otorite boşluğu var fırsattan istifade edelim” denmesine izin verilemeyeceğini söyledi.

“REKABET KURULU SORUŞTURMA AÇACAK… YILLIK CİROLARININ YÜZDE 10’U KADAR CEZA KESİLEBİLİR”

Yaşananlar hakkında Rekabet Kurulu’nun re’sen yarın sabah harekete geçeceğini ve iki firma hakkına soruşturma açacağını belirten Arıklı, firmalara yıllık cirolarının yüzde 10’u kadar ceza kesilebileceğini vurguladı.

Stratejik konumda iki firmanın bu şekilde fiyat empozesi yapmaya çalışamayacağını dile getiren Arıklı, vatandaşın yakıt alamadığı için sıkıntı içinde olduğunu ancak bu emrivakilere boyun eğilirse bunun arkasının geleceğini söyledi.

Arıklı, akaryakıt fiyatlarının yüzde 14,5’inin kar olduğunu kaydederek, her zamda istasyonların kârının da otomatik olarak arttığını; bunun kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Bunun da sabitlenmesi gerektiğini söylediğini ancak yine itiraz edildiğini belirten Arıklı, “Öyle bir sistem kuruldu ki kimse kârına dokunulsun istemiyor. Biz halkı düşünmek zorundayız” dedi.

Son yapılan zamma vatandaşın ciddi tepki gösterdiğini anımsatan Arıklı, yakıt fiyatlarının borsada arttığını, TL’nin Dolar karşısında sürekli değer kaybettiğini, fiyat ayarlamasının kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, daha az zam yapılabilmesi için çalışılacağını da anlattı.

“SORUNUN YARIN ÇÖZÜLECEĞİNİ UMUT EDİYORUM ÇÜNKÜ REKABET KURULU’NUN KESECEĞİ CEZA BU ARKADAŞLARIN UĞRAYACAĞI ZARARDAN ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAKTIR”

“Sorunun yarın çözüleceğini umut ediyorum çünkü Rekabet Kurulu’nun keseceği ceza bu arkadaşların uğrayacağı zarardan çok daha büyük olacaktır” diyen Arıklı, sözlerine “Ama bizim bu şekilde boyun eğmemiz diz çökmemiz söz konusu olamaz. Burada bir devlet var bu devlet emrivakilere boyun eğmez” şeklinde devam etti.

Öngörülen zammın ne olduğu sorulan Arıklı, bunu şu anda açıklamanın doğru olmayacağını ancak talebin benzinde 1 TL, mazotta 90 kuruş civarında olduğunu söyledi.

Tüp gazla ilgili zammın gündemde olup olmadığı da sorulan Arıklı, tüp gaz fiyatlarının da uluslararası borsada arttığını, elbet bir fiyat ayarlaması yapılacağını ancak bunu düzenlemek için de Bakanlar Kurulu kararının gerekli olduğunu ifade etti.

Arıklı, akaryakıt gibi stratejik bir meselede tam rekabetin önemine işaret ederek, rekabet içinde olan 4-5 firmanın piyasada olması gerektiğini dile getirdi. Arıklı, böyle bir ortam oluşturulmaz, iki firma kendi isteğine göre fiyat ayarlaması yaparsa bunun rekabet kurallarını berhava etmek anlamına geleceğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı devletin bir tedarikçi firması olması halinde fiyatların çok daha iyi kontrol edilebileceğini, spot piyasadan çok daha uygun fiyata akaryakıt alınıp fiyatları regüle edilebileceğini de anlattı.

Fiyat ayarlaması için FİF’in kullanılması konusundaki bir soru üzerine Arıklı “Maalesef FİF’te bu zammı engelleyebilecek kaynak yok” dedi.

Arıklı, olabildiğince az zam yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Hâlâ işleyen bir devlet düzeni olduğuna vurgu yapan Arıklı “Kimse ortada otorite boşluğu var bu krizin içinde emrivaki yapıp istediğim fiyatı ayarlayabilir miyim demesin. Bedeli ağır olur” ifadelerini kullandı.

Arıklı elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine ise, elektrikte herhangi bir sıkıntı bulunmadığını söyledi.

“MECLİS’E KATILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Meclis’le ilgili soruları da yanıtlayan Erhan Arıklı, “Yarın muhalefetin günüdür. Ben şahsen katılmayı düşünmüyorum. Bekleyen yasalar var. Muhalefet bize bu yasaların geçmesine yardımcı olmayacaksa muhalefet yarın mecliste yalnız kalır” dedi.

Bekleyen acil yasalar varken muhalefetin kürsüye çıkıp hükümete karşı istediğini söylemesini doğru bulmadığını kaydeden Arıklı, muhalefeti elini taşın altına koymamakla suçladı; “Yarın YDP olarak muhaceret affı gibi ittifakla komiteden geçen yasa önerilerine evet diyeceklerse Meclis’e gideriz ama yapacakları şova alet olmayız” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bugünkü görüşmelerinde görüşlerini aktardıklarını da belirterek, bugünkü Meclis’ten bir hükümet çıkmayacağına kanaat getirmişse Cumhurbaşkanı’nın derhal seçim tarihi belirlemesi gerektiğini aksi taktirde sürecin uzamasından Cumhurbaşkanı’nın da sorumlu olacağını kaydetti ve “Sayın Cumhurbaşkanı topu taca atmamalıdır” dedi.