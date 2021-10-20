Trafik kazasında ağır yaralanan ve 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Can Yaman hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 10.10.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolunun 9-10’uncu kilometreleri (Alagadi girişi) arasında, Esentepe istikametine doğru yönetimindeki RA 215 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kayberek yolun solundan çıkıp çelik bariyerlere ve yanındaki ağaç köküne çarparak ağır yaralanan Can YAMAN (E-49), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün saat 16:00 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.