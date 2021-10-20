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Peker’den Kıbrıs’taki siyasilere: Hepiniz yandınız, arşiv bana geçti

20 Ekim 2021
Sedat Peker





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kişisel Twitter hesabından, Kıbrıs’ın kuzeyindeki siyasilerin videolarının bulunduğu arşivin eline geçtiğini açıkladı.

Peker açıklamasında, ‘sizi de rezil edeceğim. Utanma duygusu olan, istifa edip gitsin’ tehdidinde bulundu.

Sedat Peker

Peker’in açıklaması şöyle:



Kıbrıslı siyasiler; uyuşturucu baronlarıyla, yasadışı bahisçilerle birlik olup Türkiye’de bana karşı kurulan komploya destek verirsiniz he. Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti. Siz kaşındınız. Sizi de rezil edeceğim. Utanma duygusu olan, istifa edip gitsin.





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20 Ekim 2021


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