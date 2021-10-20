Peker’den Kıbrıs’taki siyasilere: Hepiniz yandınız, arşiv bana geçti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kişisel Twitter hesabından, Kıbrıs’ın kuzeyindeki siyasilerin videolarının bulunduğu arşivin eline geçtiğini açıkladı.

Peker açıklamasında, ‘sizi de rezil edeceğim. Utanma duygusu olan, istifa edip gitsin’ tehdidinde bulundu.

Peker’in açıklaması şöyle:

Kıbrıslı siyasiler; uyuşturucu baronlarıyla, yasadışı bahisçilerle birlik olup Türkiye’de bana karşı kurulan komploya destek verirsiniz he. Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti. Siz kaşındınız. Sizi de rezil edeceğim. Utanma duygusu olan, istifa edip gitsin.