Güney Kıbrıs’ta aşının üçüncü dozu baş ağrısı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüse karşı geliştirilen herhangi bir aşının üçüncü dozunun uygulanıp uygulanmaması konusunda kafa karışıklığı olduğu, çünkü Avrupa düzeyinde bilim adamları ve teknokratların, Hindistan mutasyonuyla ilgili tehdit gittikçe artarken, aşının üçüncü dozunun yararları ve risklerini araştırmakta olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin “Aşının Üçüncü Dozu Baş Ağrısı” başlıklı haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığına bağlı Eczacılık Hizmetleri Dairesi Müdür Yardımcısı Elena Panayotopulu, konuyla ilgili açıklamasında, aşının ek dozuyla ilgili bir olasılık konusunda açıklığa kavuşması gereken çok şey olduğunu, belki de yeni bir formülasyon geliştirilmesi gerekeceğini ifade etti.

Bilim adamlarının ise aşılamayı, Hint mutasyonu da dahil olmak üzere virüsün uğradığı mutasyonlara karşı bir koruma kalkanı olarak gördüklerini kaydeden gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu’nun bugün aşılama planını ortaya koyacağını da belirtti.

Aşı Portalının, ilk seferde randevu almayı başaramamış olan kişilere ikinci şans olarak daha büyük yaşlar için yeniden açılacağı da kaydedildi.

Öte yandan Avrupa düzeyinde istişarelerde bulunulduğunu ve aşının ek dozunun uygulanması olasılığının araştırılmakta olduğunu yineleyen Eczacılık Hizmetleri Dairesi Müdür Yardımcısı Elena Panayotopulu, Rum kesiminin Avrupa İlaç Ajansı (EMA)’nın karar ve direktiflerini izleyeceğini ve kendilerinin bir plan yapmalarının söz konusu olmadığını vurguladı.

Panayotopulu, cevaplanması gereken çok soru olduğunu da dile getirdi.

KARAYANNİS HİNT MUTASYONU KONUSUNDA ENDİŞELİ

Gazeteye göre, “Lefkoşa Üniversitesi” Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü aynı zamanda Bilimsel Danışma Komitesi üyelerinden Dr. Petros Karayannis ise açıklamasında, turizm aracılığıyla, virüsün mutasyona uğramış Hint varyasyonunun Birleşik Krallıktan Güney Kıbrıs’a ulaşmasına dair endişe belirtti.

Virüsün Hint varyasyonundan korunmak için, İngiliz bilim adamlarının tavsiyeleri temelinde nüfusun yüzde 80-85’inin aşılanması gerektiğini vurgulayan Karayannis, Hint mutasyonunun yüzde 50 daha bulaşıcı olduğunu sözlerine ekledi.

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ MASKE VE ANTİJEN TESTLERİ MAHKEMELİK OLDU

Öte yandan gazete başka bir haberinde, öğrencilerle ilgili zorunlu maske ve hızlı test uygulamasının anayasaya uygun olup olmadığının mahkemede belirleneceğini ve iki tarafın savunmalarının dün tamamlandığını yazdı.

88 öğrencinin 67 ebeveyn aracılığıyla, zorunlu maske kullanımı ve hızlı testlerin anayasa aykırı olduğunun ilan edilmesi talebiyle sivil mahkemelerde dava açtıklarını kaydeden gazete, öğrencilerin ortaokul ve liseler için maske ve hızlı test uygulamasını sonlandıracak bir kararname yayınlanmasını istediklerini belirtti.

Dosyalanan davanın temelinin insan haklarının ihlali şeklinde olduğunu yazan gazete, vatandaşların “SafePass” uygulamasının yasallığını da mahkemeye taşıyacaklarına dair bilgiler bulunduğunu ekledi.

KULLANILMIŞ HIZLI TESTLERİ DEREYE ATTILAR… ÇEVRE KOMİSERİ ALARMA GEÇTİ

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, Rum kesiminde kullanılmış hızlı testler, eldivenler, peçeteler, maskeler, koruyucu giysiler aynı zamanda bulaşıcı tıbbi atık olduğu düşünülen bazı malzemelerin, Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolos Belediyesi sınırları içerisindeki bir dere yatağına atıldıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Bir vatandaşın sosyal medyada atıkların resmini paylaşmasının ardından durumun ortaya çıktığını yazan gazete, Rum Çevre Komiseri ile diğer yetkili birimlerin alarma geçtiklerini ve konunun araştırıldığını ekledi.

56 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Alithia gazetesi ise haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün 56 yaşındaki bir erkeğin korona virüsünden hayatını kaybettiğini ve korona virüsünden ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 347’ye ulaştığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 167 yeni vaka daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 71 bin 231’e ulaştığını de belirten gazete, Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranının ise yüzde 0,27 olduğunu belirtti.

Gazete, tedavi altında olan 150 kişiden 46’sının durumunun ciddi olduğunu ekledi.