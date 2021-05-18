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Önce önündeki araca ardından karşı şeritteki araca çarptı

18 Mayıs 2021
ismail mahmutlar kaza





Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 18.05.2021 tarihinde, saat 12.45 sıralarında, Letkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde İsmail MAHMUTLAR (E-85), yönetimindeki KT 358 plakalı araç ile kuzey istikametine seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamette seyretmekte olan Sıla KORKMAZ (K-22) yönetimindeki RK 249 plakalı araca çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden KT 358 plakalı araç sürücüsü yolu ikiye ayıran orta bordür taşlarına çarpıp karşı şeride geçerek o esnada güney istikametine seyreden Abdullah YAŞAR (E-29) yönetimindeki DG 072 plakalı araca çarptıktan sonra orta refüj içerisinde durması sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.





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18 Mayıs 2021


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