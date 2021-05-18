Önce önündeki araca ardından karşı şeritteki araca çarptı

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 18.05.2021 tarihinde, saat 12.45 sıralarında, Letkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde İsmail MAHMUTLAR (E-85), yönetimindeki KT 358 plakalı araç ile kuzey istikametine seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamette seyretmekte olan Sıla KORKMAZ (K-22) yönetimindeki RK 249 plakalı araca çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden KT 358 plakalı araç sürücüsü yolu ikiye ayıran orta bordür taşlarına çarpıp karşı şeride geçerek o esnada güney istikametine seyreden Abdullah YAŞAR (E-29) yönetimindeki DG 072 plakalı araca çarptıktan sonra orta refüj içerisinde durması sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.