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Güney Kıbrıs’ta 3 bin 078 covid-19 vakası
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 115,470 test sonucunda 3 bin 78 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Güney KIbrıs’ta son 24 saatte yapılan 115 bin 470 test sonucunda 3 bin 78 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında toplam can kaybının 736 olduğunu toplam vaka sayısının da 265 bin 945’e yükseldiğini duyurdu.
Hastanelerde durum şu şekilde:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(49 hasta)
COVID odası
40
Yoğun bakım ünitesi
9
Lefkoşa
(41 hasta)
COVID odası
34
Yoğun bakım ünitesi
7
Limasol
(48 hasta)
COVID odası
37
Yoğun bakım ünitesi
11
Baf
(19 hasta)
COVID odası
15
Yoğun bakım ünitesi
4
Larnaka
(19 hasta)
COVID odası
16
Yoğun bakım ünitesi
3
Mübarek
(12 hasta)
COVID odası
12
Yoğun Bakım Üniteleri
(35 hasta)
entübe
30
Solunum cihazı hariç
5