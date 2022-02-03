Güney Kıbrıs’ta 3 bin 078 covid-19 vakası

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 115,470 test sonucunda 3 bin 78 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney KIbrıs’ta son 24 saatte yapılan 115 bin 470 test sonucunda 3 bin 78 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında toplam can kaybının 736 olduğunu toplam vaka sayısının da 265 bin 945’e yükseldiğini duyurdu.

Hastanelerde durum şu şekilde: