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Güney Kıbrıs’ta 3 bin 078 covid-19 vakası

3 Şubat 2022
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 115,470 test sonucunda 3 bin 78 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney KIbrıs’ta son 24 saatte yapılan 115 bin 470 test sonucunda 3 bin 78 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında toplam can kaybının 736 olduğunu toplam vaka sayısının da 265 bin 945’e yükseldiğini duyurdu.




Hastanelerde durum şu şekilde:



Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(49 hasta)

COVID odası

40

Yoğun bakım ünitesi

9

Lefkoşa

(41 hasta)

COVID odası

34

Yoğun bakım ünitesi

7

Limasol

(48 hasta)

COVID odası

37

Yoğun bakım ünitesi

11

Baf

(19 hasta)

COVID odası

15

Yoğun bakım ünitesi

4

Larnaka

(19 hasta)

COVID odası

16

Yoğun bakım ünitesi

3

Mübarek

(12 hasta)

COVID odası

12

Yoğun Bakım Üniteleri

(35 hasta)

entübe

30

Solunum cihazı hariç

5

 

 



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3 Şubat 2022


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