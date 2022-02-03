Facebook’un tarihinde ilk kez günlük kullanıcı sayısı düştü

Borsa değeri 200 milyar dolar eridi

Meta’nın CFO’su Dave Wehner’e göre, değişiklikler markaların Facebook ve Instagram’daki reklamlarını hedeflemesini ve ölçmesini zorlaştırdı. Bu durum, 2022 yılında “10 milyar dolar civarında” bir etki yaratabilir.

Bu açıklamalardan sonra Meta’nın hisseleri New York’ta borsanın kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 20’den fazla değer kaybetti.

Meta’nın hisse fiyatındaki düşüş, şirketin borsa değerinden yaklaşık 200 milyar dolar erimesine neden oldu.

Twitter, Snap ve Pinterest dahil olmak üzere diğer sosyal medya platformlarındaki hisseler de uzun vadeli işlemlerde keskin bir düşüş yaşadı.

Meta’nın büyük bir kısmı reklam satışlarından oluşan toplam geliri, bu dönemde piyasa tahminlerini kıl payı geçerek 33.67 milyar dolara yükseldi.

Gelecek çeyrek için gelir beklentisini de paylaşan şirket, 27 milyar ila 29 milyar dolar gelir öngörüyor. Bu, analistlerin beklediğinden daha düşük bir seviye.

Şirket, Çinli teknoloji devi ByteDance’in sahibi olduğu TikTok ile rekabet edebilmek için video alanına yatırım yapıyor. Ancak bu yatırımların geri dönüşü, Facebook ve Instagram’daki kadar yüksek olmuyor.

Buna karşın Zuckerberg, video ve sanal gerçekliğe yapılan yatırımların, mobil reklamcılık ve Instagram hikayelere yapılan önceki yatırımlar gibi karşılığının alınacağından emin olduğunu söyledi.

Ancak firmanın önceki strateji değişiklikleri sırasında büyük bir rakiple mücadele etmek zorunda olmadığını kaydetti.

Zuckerberg, “Ekipler oldukça iyi performans gösteriyor ve ürün çok hızlı büyüyor” dedi ve ekledi: