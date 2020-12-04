Güney Kıbrıs’ta 289 yeni covid-19 vakası, 3 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 9.562 test sonucu 289 yeni covid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta 9.562 test sonucu 289 yeni vaka tespit edildi. 3 kişi covid-19 nedeniyle hayatini kaybederken Toplam vaka sayısı 11 bin 812’ye yükseldi.
3 can kaybı
Rum Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılan 84 yaşındaki kadın, 78 yaşındaki erkek hasta, ve Limasol Genel Hastanesi’nde tedavi gören 94 yaşındaki bir kadın, covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.
Rum Sağlık Bakanlığı ayrıca bugün yapılan hızlı test sonuçlarını bölgelere göre paylaştı.
Bölge
Örnekleme noktaları
Test numarası
Pozitiflerin sayısı
Limasol (toplam pozitif: 8)
Limasol Eski Hastanesi
214
2
Mahalle İçi
236
6
Bakım evleri / Diğer yapılar
28
0
Larnaka (toplam pozitif: 71)
Merkez alan – Nokta A
357
16
Merkez alan – B Noktası
525
34
Aradippou
477
21
Bakım evleri / Diğer yapılar
159
0
Lefkoşa (toplam pozitif: 85)
Yerleşik
178
14
Anthoupolis
231
5
Sarılma
963
17
Strovolos
717
20
Dali
680
19
Bakım evleri / Diğer yapılar
81
10
Baf (toplam pozitif: 0)
Merkezi nokta
120
0
Gazimağusa (toplam pozitif: 12)
Paralimni
490
12
Sağlık profesyonelleri
Kıbrıs’ın Her Yerinde Kamu ve Özel Hastaneler
225
0
Ulusal Muhafız
Kıbrıs’taki Ulusal Muhafız kampları
33
0