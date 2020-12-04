Güney Kıbrıs’ta 289 yeni covid-19 vakası, 3 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta 9.562 test sonucu 289 yeni covid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta 9.562 test sonucu 289 yeni vaka tespit edildi. 3 kişi covid-19 nedeniyle hayatini kaybederken Toplam vaka sayısı 11 bin 812’ye yükseldi.

3 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılan 84 yaşındaki kadın, 78 yaşındaki erkek hasta, ve Limasol Genel Hastanesi’nde tedavi gören 94 yaşındaki bir kadın, covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.

Rum Sağlık Bakanlığı ayrıca bugün yapılan hızlı test sonuçlarını bölgelere göre paylaştı.