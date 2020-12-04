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Güney Kıbrıs’ta 289 yeni covid-19 vakası, 3 can kaybı

4 Aralık 2020
Güney Kıbrıs’ta covid-19



Güney Kıbrıs’ta 9.562 test sonucu 289 yeni covid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta 9.562 test sonucu 289 yeni vaka tespit edildi. 3 kişi covid-19 nedeniyle hayatini kaybederken Toplam vaka sayısı 11 bin 812’ye yükseldi.

3 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılan 84 yaşındaki kadın, 78 yaşındaki erkek hasta, ve  Limasol Genel Hastanesi’nde tedavi gören 94 yaşındaki bir kadın, covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu. 

Rum Sağlık Bakanlığı ayrıca bugün yapılan hızlı test sonuçlarını bölgelere göre paylaştı.

Bölge

Örnekleme noktaları

Test numarası

Pozitiflerin sayısı

Limasol (toplam pozitif: 8)

Limasol Eski Hastanesi

214

2

Mahalle İçi

236

6

Bakım evleri / Diğer yapılar

28

0

Larnaka (toplam pozitif: 71)

Merkez alan – Nokta A

357

16

Merkez alan – B Noktası

525

34

Aradippou

477

21

Bakım evleri / Diğer yapılar

159

0

Lefkoşa (toplam pozitif: 85)

Yerleşik

178

14

Anthoupolis

231

5

Sarılma

963

17

Strovolos

717

20

Dali

680

19

Bakım evleri / Diğer yapılar

81

10

Baf (toplam pozitif: 0)

Merkezi nokta

120

0

Gazimağusa (toplam pozitif: 12)

Paralimni

490

12

Sağlık profesyonelleri

Kıbrıs’ın Her Yerinde Kamu ve Özel Hastaneler

225

0

Ulusal Muhafız

Kıbrıs’taki Ulusal Muhafız kampları

33

0



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4 Aralık 2020

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