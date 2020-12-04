FutbolSpor

Beşiktaş’ın yükselişi sürüyor

4 Aralık 2020
Beşiktaş Kasımpaşa maçı



Türkiye Süper Lig’in 11. hafta açılış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk etti. 10 kişi kalan rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, son 6 haftada 5. galibiyetini elde etti.



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4 Aralık 2020

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