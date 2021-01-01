Güney Kıbrıs’ta 167 covid-19 vakası 2 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 3 bin 226 test sonucunda 167 yeni Covid-19 vakası belirlendi. 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 3 bin 226 test sonucunda 167 yeni Covid-19 vakası belirlendi. 2 kişi hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre, vaka sayısı 22 bin 818’e, toplam can kaybı sayısı 127’ye yükseldi. Bugün ölen kişilerden biri 71, diğeri 80 yaşında. Bugüne kadar 85’i erkek (% 67) ve 42’si kadın (% 33) 127 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney’de toplam 168 hastanın tedavisi devam ederken 48’inin durumu kritik. 20 hasta yoğun bakım da tedavi edilirken 20 hasta ise entübe oldu.