9’u yerel 18 covid-19 vakası

Sağlık Bakanı Ali Pilli toplam 768 test yapıldığını ve 9’u yerel 18 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 768 olduğunu, 9’u yerel 18 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 11 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 9 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

KKTC’de 1 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 768

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 11

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 330.484

Toplam Vaka Sayısı: 1592

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1355

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 230

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 189

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 7

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1