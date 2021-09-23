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Güney Kıbrıs’ta 145 covid-19 pozitif vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 324 test sonucu 145 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 324 test sonucu 145 covid-19 pozitif vaka tespit edilğini ve iki kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Güney’de toplam vaka sayısı 119.481’e ulaşırken hastalık nedeniyle can kaybı da 550’ye yükseldi.ındı.
Hastanelerde durum şöyle
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(19 hasta)
COVID odası
14
Yoğun bakım ünitesi
5
Lefkoşa
(16 hasta)
COVID odası
10
Yoğun bakım ünitesi
6
Limasol
(18 hasta)
COVID odası
11
Yoğun bakım ünitesi
7
Larnaka
(3 hasta)
COVID odası
3
Baf
(8 hasta)
COVID odası
8
Yoğun Bakım Üniteleri
(16 hasta)
entübe
12
Solunum cihazı hariç
4
C Pozitif vakalar COVID -19 (PCR testi ve hızlı antijen testi):