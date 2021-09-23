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Güney Kıbrıs’ta 145 covid-19 pozitif vaka

23 Eylül 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 324 test sonucu 145 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 324 test sonucu 145 covid-19 pozitif vaka tespit edilğini ve iki kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney’de toplam vaka sayısı 119.481’e ulaşırken hastalık nedeniyle can kaybı da 550’ye yükseldi.ındı.



Hastanelerde durum şöyle

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(19 hasta)

COVID odası

14

Yoğun bakım ünitesi

5

Lefkoşa

(16 hasta)

COVID odası

10

Yoğun bakım ünitesi

6

Limasol

(18 hasta)

COVID odası

11

Yoğun bakım ünitesi

7

Larnaka

(3 hasta)

COVID odası

3

Baf

(8 hasta)

COVID odası

8

Yoğun Bakım Üniteleri

(16 hasta)

entübe

12

Solunum cihazı hariç

4

C Pozitif vakalar COVID -19 (PCR testi ve hızlı antijen testi):





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23 Eylül 2021


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