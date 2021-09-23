Güney Kıbrıs’ta 145 covid-19 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 324 test sonucu 145 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 324 test sonucu 145 covid-19 pozitif vaka tespit edilğini ve iki kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney’de toplam vaka sayısı 119.481’e ulaşırken hastalık nedeniyle can kaybı da 550’ye yükseldi.ındı.

Hastanelerde durum şöyle

Hastane Bölme Hasta Sayısı Gazimağusa (19 hasta) COVID odası 14 Yoğun bakım ünitesi 5 Lefkoşa (16 hasta) COVID odası 10 Yoğun bakım ünitesi 6 Limasol (18 hasta) COVID odası 11 Yoğun bakım ünitesi 7 Larnaka (3 hasta) COVID odası 3 Baf (8 hasta) COVID odası 8 Yoğun Bakım Üniteleri (16 hasta) entübe 12 Solunum cihazı hariç 4

C Pozitif vakalar COVID -19 (PCR testi ve hızlı antijen testi):