45’i yerel, 71 covid-19 pozitif vaka 1 can kaybı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 16.233 test sonucunda 45’i yerel, 71 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 87 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 16 bin 233 test sonucu 45’i yerel 71 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. 87 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, vakalardan 2 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 24 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

Bugünküyle birlikte KKTC’de koronavirüs kaynaklı toplam kaybedilen hasta sayısı 77’ye yükseldi.

Açıklamada, 45 yerel vakadan 16 kişinin Lefkoşa, 11 kişinin Girne, 13 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin İskele, 1 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

23 Eylül itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.233. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71. Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2. Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24. Yerel Vaka Sayısı: 45. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 87. Bugün Kaybedilen Hasta: 1. Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .785.371. Toplam Vaka Sayısı: 19.038. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.852. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1111. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1054. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7.”

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugün 4 bin 86 aşı yapıldığını da kaydetti.

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 779. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 243.

Güvende Kal Genel tablo; Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6728. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.525.”