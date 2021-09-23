Son 8 yıldır yerel bankalarda vergi şampiyonu Creditwest bank

Kuzey Kıbrıs’ta 27 yıldır bankacılık hizmeti sunan Creditwest Bank, son 8 yıldır Gelir Vergi Beyan Listesi’nde yerel bankalar arasındaki birinciliğini koruyor. Creditwest Bank, geçtiğimiz gün açıklanan 2020 Gelir Vergi Beyan Listesi’nde 86 Milyon 600 Bin TL vergi ödemesi ile yine en yüksek vergi veren yerel banka oldu.

ZAHEER: PANDEMİ DÖNEMİNDE KGF KREDİLERİNE VE KREDİ YAPILANDIRMA İŞLEMLERİNE AĞIRLIK VERDİK

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, müşteri memnuniyeti ve dünya standartında bankacılık hizmeti sunma vizyonu ile; Kıbrıs halkının, esnafın, çiftçinin ve tüm meslek sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bankacılık hizmetlerini 27 yıldır halka sunduklarını belirtti.

Zaheer, tüm dünyayı saran pandemi sebebiyle bireysel ve ticari müşterilerinin zor döneminde her zaman yanlarında olarak piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda; bireysel ve ticari müşterilerine 2020 yılında toplam 797 Milyon TL kredi sağladıklarını belirtti.

Zaheer, özellikte üretici ve esnaf için devlet destekli Kredi Garanti Fonu programına her zaman dahil olan Creditwest Bank’ın 2020 yılında esnafa ve üreticiye 91 Milyon TL KGF kredisi sağladığını, bireysel müşterilerinin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda bir çok krediye yapılandırma işlemi gerçekleştirdiklerini ekledi.

MALİ RAPORLAR ULUSLARARASI MEVZUATLARA BAĞLI OLARAK HAZIRLANIYOR

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, banka olarak paydaşlarına karşı şeffaf olma ilkesinden ödün vermediklerini ve tüm faaliyetlerinin düzenli olarak bağımsız otoritelerce denetlendiğini söyleyerek mali raporlarını uluslararası mevzuatlara bağlı olarak UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) standardında hazırladıklarını ve söz konusu raporları kamuoyuna ilan ettiklerini ekledi.

ÖDENMİŞ SERMAYE 100 MİLYON, ÖZKAYNAK 407 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bankanın ödenmiş sermayesinin 100 Milyon TL, Özkaynağını da 407 milyon TL’ye ulaştırıldığını açıkladı. Güçlü sermayenin, güveni beraberinde getirdiğini söyleyen Mazher Zaheer, bankanın kurumsal yapısını da her geçen gün sağlamlaştırarak gücüne güç katmaya devam ettiğini belirtti. Stareteji geliştirmek için sürekli çalıştıklarını da ekleyen Zaheer, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetleri piyasaya sunmaya devam ederek mali ve finansal açıdan rekabette bir adım önde olmayı hedeflediklerini belirtti.

SON 2 YILDA DEVLET HASTANESİ ONARIMI, ÖĞRENCİLERE TABLET HEDİYESİ, KTEV ÖĞRENCİ BURSLARI VE TÜRKİYE’DEKİ AFETE DESTEK SAĞLANDI

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel yerel bankası olmanın sorumlulukları da beraberinde getirdiğini ve bu bilinçle topluma faydalı projelere her zaman katkı sağladıklarını belirtti.

Son yıllarda dünyada baş gösteren afet ve pandemiye paralel olarak sosyal sorumluluk projelerini, halkın temel ihtiyaçlarını karşılama yönüne çeviren Creditwest Bank; 2020 yılında Devlet Hastanesi’nin onarımı için maddi destek, Online eğitim için 150 öğrenciye tablet, KTEV eğitim bursları ve Türkiye’deki yangın afeti için 400.000 TL bütçe ayırdıklarını belirtti.

INSANA VE TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPIYORUZ

Mazher Zaheer, son dönemde Creditwest Bank olarak, müşteri memnuniyetini sağlamak için insana ve teknolojiye yatırım konusuna öncü olduklarını, mutlu müşteri için mutlu çalışanlar gerektiğini, bunun için çalışanlarının gelişimi ve kariyer planları için bankada politikalar geliştirdiklerini söyledi.

Creditwest Bank’ın bankacılık altyapısı için sürekli yatırım yaptığını, dünyadaki son teknolojileri takip ederek dijital bankacılık hizmetleri ile de sektörde lider olmaya devam ettiklerini belirtti.

Zaheer, tamamen kendi bünyelerinde istihdam ettikleri yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojik hizmetleri sunduklarını, Creditwest Bank’ın son teknolojiye uygun olarak mobil ödeme sistemi Local Pay, int/mobil bankacılık hizmeti, West Notifier ve Creditfast uygulamaları ile tamamen müşteri odaklı ve güvenli hizmet sağladıklarını ekledi.

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