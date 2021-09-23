KıbrısManşet

Geçişlerde aşılı kişilere test zorunluluğu kalktı

23 Eylül 2021
aşılı kişilere geçişlerde test zorunluluğu kalktı





Kıbrıs’ın iki kesimi arasındaki geçişlerde 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren tam aşılı kişilerden koronavirüs testi istenmeyecek.

Aşısız kişiler ise son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR veya antijen testi sunarak geçiş yapabilecek.



Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, liderler Nikos Anastasiades ve Ersin Tatar’ın 2 Haziran’da iki tarafın geçişlerle ilgili COVID-19 önlemlerini uyumlaştırma anlaşmasına göre, Sağlık Teknik Komitesi’nin sürekli olarak epidemiyolojik durumu değerlendirdiği kaydedildi.

Komitenin, geçiş noktalarında uygulanacak uygun epidemiyolojik seviyeyi belirlemek ve uygun önlemleri ayarlamak için iki haftada bir veri alışverişinde bulundukları kaydedilen açıklamada, komitenin bugünkü değerlendirmesiyle, 27 Eylül Pazartesi saat 08.00 itibarıyla tüm geçiş noktalarında Seviye 2 yani turuncu seviyenin uygulanması kararı aldığı duyuruldu.

Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyeceği belirtilen açıklamaya göre, lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden ve 7 günlük hızlı test veya PCR testinin negatif olması gereken kişiler dışında aşılanmamış kişiler için 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi istenecek.

Özersay: Karar memnuniyet verici

HP Genel Başkanı Kudret Özersay alınan kararı memnuniyet verici olarak yorumladı.
Özersay’ın sosyal medya sayfasından yaptığı açıklama şöyle: İki taraf arasındaki geçişlerde aşılı olan kişilerin TEST GEREKMEKSİZİN geçebilmesi yönündeki karar memnuniyet vericidir. Sağlık Teknik Komitesi’nin bu kararının ülkeye döviz girişi ve ekonomik canlılık açısından da olumlu getirisi olabileceğini düşünüyorum. Umarım şartlar olumlu yönde ilerler ve ilave tedbire gerek kalmaksızın iki taraf arasındaki ekonomik ve sosyal maksatlı geçişler ve faaliyetler artar. Bu kararın doğru uygulamalarla desteklenmesi durumunda turizme de katkısı olacağını düşünüyor ve destekliyoruz.





Etiketler
23 Eylül 2021


Başa dön tuşu