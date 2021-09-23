227 promil alkollü sürücü çarpmadık yer bırakmadı

28 yaşındaki Döndü Aktaş 227 promil alkolün etkisiyle geçtiği direksiyon başında aracıyla çarpmadık yer bırakmadı. Olayda yaralanan olmazken Aktaş tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre 22.09.2021 tarihinde, saat 22:30 raddelerinde Lefkoşa’da Tanzimat sokak boyunca EM 973 plakalı aracı % 227 mlg alkolü içki tesiri altında güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Döndü AKTAŞ (K-28) seyrettiği yolun sağında bulunan Raw Pub önüne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun soluna doğru gitmesi sonucu, o esnada yolun sol kenarında park halinde bırakılan MP 679 plakalı salon aracın sağ arka yan kısmına aracının ön sol kısmı ile çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkıp çöp bidonuna çarptıktan sonra geri vitesi atıp geri geri gelerek ikinci kez MP 679 plakalı aracın sağ yan kısmına sol arka kısmı ile çarpmıştır. Çarpma sonucu duramayan EM 973 plakalı Jeep araç kaldırım üzerine çıkıp kaldırım üzerinde önü güney istikametine bakar şekilde park halinde bırakılan KE 692 plakalı Honda marka 782 cc motosikletin sağ yan kısmına şiddetli bir şekilde çarptıktan sonra öne doğru gidip Raw Pub’a ait tahtadan yapılmış banka aracının ön kısmı ile çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.