TCMB faiz kararı sonrası Sterlin sert yükseldi

TC Merkez Bankası’nın kritik faiz kararı sonrası döviz kurları sert yükseldi. Sterlin yeniden 12 TL’nin üzerine çıktı.

TC Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirilerek, yüzde 18 olarak güncellendi. Faiz kararının ardından Sterlin yükselişe geçerek 12.07’yi aştı.

Güne 11,7966 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 21:30 itibarıyla %2,38 artışla 12,0739 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,7565, en yüksek 11,8280 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,7971 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 01.09.2021 tarihinde 11,3888 ile son bir ayın en düşük, 23.09.2021 tarihinde ise 12,0816 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 12,0739 TL‘ye karşılık gelmektedir.