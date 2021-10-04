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Güney Kıbrıs’ta 117 covid-19 pozitif vaka

4 Ekim 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 63 bin 823 test sonucunda 117 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 63 bin 823 test sonucunda 117 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık bakanlığı can kaybının 555’e yükseldiğini açıklarken 24’ü ağır olmak üzere 65 COVID-19 hastasının tedavilerine devam edildiği bilgisini verdi.



Hastanelerde durum şöyle:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(17 hasta)

COVID odası

13

Yoğun bakım ünitesi

4

Lefkoşa

(14 hasta)

COVID odası

12

Yoğun bakım ünitesi

2

Limasol

(11 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

2

Baf

(8 hasta)

COVID odası

6

Yoğun bakım ünitesi

2

Kutsanmış

(1 hasta)

COVID odası

1

Yoğun Bakım Üniteleri

(14 hasta)

entübe

13

Solunum cihazı hariç

1

 





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4 Ekim 2021


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