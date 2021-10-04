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Güney Kıbrıs’ta 117 covid-19 pozitif vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 63 bin 823 test sonucunda 117 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 63 bin 823 test sonucunda 117 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık bakanlığı can kaybının 555’e yükseldiğini açıklarken 24’ü ağır olmak üzere 65 COVID-19 hastasının tedavilerine devam edildiği bilgisini verdi.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(17 hasta)
COVID odası
13
Yoğun bakım ünitesi
4
Lefkoşa
(14 hasta)
COVID odası
12
Yoğun bakım ünitesi
2
Limasol
(11 hasta)
COVID odası
9
Yoğun bakım ünitesi
2
Baf
(8 hasta)
COVID odası
6
Yoğun bakım ünitesi
2
Kutsanmış
(1 hasta)
COVID odası
1
Yoğun Bakım Üniteleri
(14 hasta)
entübe
13
Solunum cihazı hariç
1