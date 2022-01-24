Güney Kıbrıs’a geçmek için gizli ittifak kuran zanlılar suçüstü yakalandı

(Kamalı Haber) – Akıncılar – Lefkoşa’da meydana gelen gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Ferhat Bekar, zanlı 2 Kabulo Jessy Kasoma, zanlı 3 Kabasele Dorcas Mputu, zanlı 4 Paschal Olubeube Odıonye, zanlı 5 Shedrack Nduka, zanlı 6 Chidiebere Peter Nwosu, zanlı 7 Brent Tamuton Atum’ın Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak, Polisi Darp ve Yasal Tutukluluktan Firar suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 20.01.2022 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Akıncılar – Lefkoşa’da Tabahana diye bilinen bölgede bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Ferhat Bekar’ın (E-27) kullanımında bulunan TLV 999 plakalı araçta yapılan kontrolde aynı araçta yolcu olarak bulunan Kabulo Jessy Kasoma (E-19) Kabasele Dorcas Mputu (K-24), Paschal Olubeube Odıonye (E-26), Chukwuebuka Shedrack Nduka (E-31), Chidiebere Peter Nwosu (E-45) ve Brent Tamuton Atum (E-25) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçmeleri konusunda ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini ve adı edilenlerin suçüstü gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlı 4’ün suçüstü gereği tutuklu bulunduğu sırada görevli polis memuru İbrahim Toz’u sağ kolundan ısırıp göğsünden elleri ile itmek sureti ile darp ettikten sonra yasal tutukluluktan firar ettiğini söyledi. Polis, zanlı 1’in çalışma izinli, zanlılar 2,3 ve 5’in yasal statüleri olmadığı ve zanlılar 4 ve 7’nin ise öğrenci statüsünde olduğunu belirtti. Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı 2,3 ve 5’İn bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Sağer, zanlılar 1, 4, 6 ve 7’nin yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1gün ispat-ı vücutta bulunmaları, zanlı 1’in 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Sağer, zanlı 4 ve 7’nin ayrıca 35’er bin TL, zanlı 6’nın ise 25 bin nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.