KKTC tarihinin en düşük katılımlı genel seçiminde oylarını en fazla düşüren HP oldu

KKTC bir genel seçimi daha geride bıraktı. Yüzde 57.62 katılım oranı ile “KKTC tarihinin en düşük katılımlı genel seçimi” sonucunda UBP ile CTP oy yüzdeliğini artırırken; HP, TDP, DP, YDP ve TKP oy yüzdeliğini düşürdü. İlk kez seçime katılan Bağımsızlık Yolu ise yüzde 1.96 oranında oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesindeki gayriresmî sonuçlara göre, Meclis’e 5 parti girmeye hak kazandı. UBP yüzde 39.54 oy alarak 24, CTP yüzde 32.04 oy alarak 18, DP yüzde 7.41 oy alarak 3, HP yüzde 6.68 oy alarak 3 ve YDP yüzde 6.39 oy alarak 2 milletvekili çıkardı. 16 milletvekili olan Lefkoşa’da UBP 7, CTP 6, DP 1, HP 1, YDP 1; 13 milletvekili olan Gazimağusa’da UBP 6, CTP 4, DP 1, HP 1, YDP 1; 11 milletvekili olan Girne’de UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1; 3 milletvekili olan Güzelyurt’ta UBP 2, CTP 1; 5 milletvekili olan İskele’de UBP 3, CTP 2; 2 milletvekili olan Lefke’de ise UBP 1, CTP 1 milletvekili kazandı.

Erken Genel Seçim sonucunda UBP son seçimde 21 olan milletvekili sayısını 24’e; CTP ise seçimdeki en büyük yükselişi göstererek, 12 olan milletvekili sayısını 18’e çıkardı. 2018 genel seçimine kıyasla UBP oylarını yüzde 35.61’ten yüzde 39.54’e; CTP ise yüzde 20.95’ten 32.04’e yükseltti.

En fazla oy kaybeden parti ise HP oldu. 7 Ocak 2018 seçiminde oyların yüzde 17.07’sini alarak 9 milletvekili çıkaran HP, dünkü seçimde oylarının yüzde 6.68’ini aldı ve milletvekili sayısını 3’e düşürdü.

DP ile YDP ise önceki seçime kıyasla oy yüzdeliklerini yüzde 1’den az oranda düşürerek milletvekili sayılarını korudu. 2018 seçiminde yüzde 7.82 oy oranı ile 3 milletvekili çıkaran DP, yüzde 7.41 oy oranı ile yine 3 ve yüzde 6.99 oy oranı ile 2 milletvekili çıkaran YDP ise yüzde 6.39 ile yine 2 milletvekili çıkardı.

7 Ocak 2018 seçiminde oyların yüzde 8.65’ini alarak Meclis’te 3 milletvekili ile temsiliyet kazanan TDP ise dünkü seçimde oyların yüzde 4.42’sini aldı ve baraj altında kaldı. Seçimde, oyların yüzde 1.96’sını alan Bağımsızlık Yolu ile oyların yüzde 1.54’ünü alan TKP de barajı geçemedi.

Bu barada, YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik resmi sonuçların açıklanması için 9 sandığın kaldığını açıkladı. Bazı siyasi partilerin de ilçelerdeki milletvekili sayılarına yönelik itirazları bulunuyor.

Dünkü seçim, 2000’li yılların başından günümüze yapılan ara seçimler de dahil 8’inci genel seçim oldu.

2003 SEÇİMİ 2000’Lİ YILLARIN EN YÜKSEK KATILIMLI SEÇİMİ OLDU

2000’li yılların ilk seçimi olan 14 Aralık 2003 Genel Seçimi’nde 141 bin 596 olan kayıtlı seçmen sayısı, 62 bin 196 artışla 203 bin 792’ye çıktı. 2018’den bugüne ise seçmen sayısının 13 bin 239 kişi arttığı gözlemlendi. 7 Ocak 2018’de yapılan Erken Genel Seçimi’nde kayıtlı seçmen sayısı 190 bin 553 idi.

2000’li yılların en yüksek katılımlı seçimi de 14 Aralık 2003 Genel Seçimi oldu. Katılım oranı yüzde 86’yı bulan seçimde, CTP yüzde 35.19 oy alarak 19 milletvekili, UBP yüzde 32.19 oy alarak 18 milletvekili, DP yüzde 12.95 oy alarak 7 milletvekili ve BDH yüzde 13.20 oy alarak 6 milletvekili çıkarmıştı.

2005’TE CTP TARİHİ BOYUNCA ALDIĞI EN YÜKSEK OYU ALDI

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimi de yüzde 80.82 ile yüksek katılımlı bir seçim olarak tarihe geçti. CTP’nin sandıktan birinci olarak çıktığı seçimde, CTP yüzde 44.51 oy alarak 24 milletvekili, UBP yüzde 31.67 oy alarak 19 milletvekili, DP yüzde 13.47 oy alarak 6 milletvekili ve BDH yüzde 5.84 oy alarak 1 milletvekili ile temsiliyet kazanmıtı.

2009’DA UBP TEK BAŞINA İKTİDAR OLDU

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimi’nde oyların yüzde 43.97’sini alarak 26 milletvekili çıkaran UBP, tek başına iktidarı elde etti. Yüzde 81.70 ile yüksek katılımın olduğu seçimde, CTP yüzde 29.34 oy alarak 15 milletvekili, DP yüzde 10.64 oy alarak 5 milletvekili, TDP yüzde 6.87 oy alarak 2 milletvekili ve ÖRP yüzde 6.20 oy alarak 2 milletvekili çıkardı.

2013’TE CTP BİRİNCİ, UBP İKİNCİ OLDU

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimi’nde seçmenin yüzde 69.41’i sandığa gitti. 2013’te CTP yüzde 38.36 oy alarak 21 milletvekili, UBP yüzde 27.32 oy alarak 14 milletvekili, DP yüzde 23.15 oy alarak 12 milletvekili ve TDP yüzde 7.40 oy alarak 3 milletvekili çıkardı.

2018’DE UBP BİRİNCİ, CTP İKİNCİ OLDU

7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimi’nde katılım oranı yüzde 66.14 olarak kayıtlara geçti. 8 partinin yarıştığı ve 6 partinin Meclis’te temsiliyet kazandığı seçimde, UBP yüzde 35.61 oy alarak 21 milletvekili, CTP yüzde 20.95 oy alarak 12 milletvekili, HP yüzde 17.07 oy alarak 9 milletvekili, TDP yüzde 8.65 oy alarak 3 milletvekili, DP yüzde 7.82 oy alarak 3 milletvekili ve YDP yüzde 6.99 oy alarak 2 milletvekili çıkardı.