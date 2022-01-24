Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi bu gece yarısından yarın saat 18.00’e kadar geçerli olan kuvvetli yağış uyarısı yayınladı.

Meteoroloji Dairesi bu gece yarısından yarın saat 18.00’e kadar geçerli olan kuvvetli yağış uyarısı yayınladı. Yapılan açıklama şöyle:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgemizde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 – 50 kg/m²) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.