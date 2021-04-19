Güney KıbrısManşet
Güney Kıbrıs mutluluk raporunda yükseldi
Güney Kıbrıs, 2020 BM Dünya Mutluluk Raporu’nda, BM üyesi 149 ülke arasında 39’uncu sırada yer aldı.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2019 yılındaki raporda 49’uncu sırada bulunduğunu anımsatırken, pandemiye rağmen mutluluk seviyesinin yükseldiğine işaret etti.
Gazete, bir ülkedeki mutluluk seviyesini kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla, beklenen sağlıklı yaşam süresi, sosyal destek, güven, kişinin karar alma özgürlüğü ve cömertliğin belirlediğini yazdı.
Listenin ilk sırasında Finlandiya, 2. sırasında Danimarka ve 3. sırasında İsviçre yer alırken Türkiye 104. sırada yer aldı.