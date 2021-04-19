Sürmanşet

Kortlar seyircisiz de güzel

19 Nisan 2021





Kuzey Kıbrıs Teniz Federasyonu tesislerinde seyircisiz olarak devam eden “Dünya Oto Cup”ta 10 yaşlar kategorilerinde oynanan grup karşılaşmaları yanında diğer kategorilerdeki maçlar da zevkli mücadeleler ile devam ediyor.

 

DÜNYA OTO CUP da oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

 

10 YAŞ KIZLAR – Round Robin

Daniela Agafonova – Beren Başaran    4/0 – 4/1

Nehir Gürses – İrem Özen    1/4 – 5/3 – 10/5

Gökçe Karamahmutoğlu – Huriye Şık     0/4 – 0/4

Vera Gazi – Deniz Abdullahoğlu    1/4 -1/4

Beren Şeren – İlcem Su Mertkaya       W.O.

Ela Hocaoğlu – Naciye Selin Faraçoğlu  5/3 – 4/2

Meyra Eser – Zarif Dayı     2/4 – 2/4

Elvin Akşahin – Servet Tel      1/4 – 0/4

Girne Umut Yerebakan – Enra Çakartaş   4/0 – 4/0

İrem Erenay – Melisa İlkbahar   4/5 – 0/4

10 YAŞ ERKEKLER – Round Robin

Asım Aras Astan – Yessenzhan Urazov   4/0 – 4/0

Makan Oran – Özdemir Muhtaroğlu    4/1 – 4/0

Çınar Elmalı – Emir Efe Orçan  4/1 – 4/0

Devin Bedevi – Baran Başaran    0/4 – 1/4

Deniz Hüseyin Önen – Arel Sarıbaş  4/0 – 4/0

Timur Salih Belican – Cafer Tosunoglu

Toprak Ata Candan – Kıvanç Öztuğ     4/2 – 4/0

Ayberk Terzi – Tuğra İrfanoğlu     W.O.

 

12 YAŞ KIZLAR – Final

Huriye Şık – Almira Akşahin    4/6 – 5/7

 

14 YAŞ KIZLAR – 1. Round

Almira Akşahin – Eda Şevket

 

13+ BÜYÜK KADINLAR – 1. Round

Suzan Pakan – Özay Barutcu    6/7 – 4/6

Sevilay Barutcu – Ecem Açıkel   1/6 – 0/6

Ayşen Şah – Melis Mevlit  1/6 – 1/6

 

13+ BÜYÜK ERKEKLER – 1. Round

Ersel Kalfaoğlu – Imad Amer  2/6 – 3/6

 

30+ KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final

Hasan Gazioğlu / İrem İlerici – Orhun Doğasal / Arzu Çağın Samioğlu 7/5 – 6/1

 

30+ ÇİFT ERKEKLER – Çeyrek Final

Metin Şüküroğlu / Burak Türsoy – Mehmet Sonat / Çağın Öztenay 1/6 – 1/6

 

50+ ERKEKLER – Çeyrek Final

Jean Chrıstohe Schrotter – Aaron Flamson   2/6 – 2/6





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19 Nisan 2021


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