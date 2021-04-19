Kortlar seyircisiz de güzel
Kuzey Kıbrıs Teniz Federasyonu tesislerinde seyircisiz olarak devam eden “Dünya Oto Cup”ta 10 yaşlar kategorilerinde oynanan grup karşılaşmaları yanında diğer kategorilerdeki maçlar da zevkli mücadeleler ile devam ediyor.
DÜNYA OTO CUP da oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
10 YAŞ KIZLAR – Round Robin
Daniela Agafonova – Beren Başaran 4/0 – 4/1
Nehir Gürses – İrem Özen 1/4 – 5/3 – 10/5
Gökçe Karamahmutoğlu – Huriye Şık 0/4 – 0/4
Vera Gazi – Deniz Abdullahoğlu 1/4 -1/4
Beren Şeren – İlcem Su Mertkaya W.O.
Ela Hocaoğlu – Naciye Selin Faraçoğlu 5/3 – 4/2
Meyra Eser – Zarif Dayı 2/4 – 2/4
Elvin Akşahin – Servet Tel 1/4 – 0/4
Girne Umut Yerebakan – Enra Çakartaş 4/0 – 4/0
İrem Erenay – Melisa İlkbahar 4/5 – 0/4
10 YAŞ ERKEKLER – Round Robin
Asım Aras Astan – Yessenzhan Urazov 4/0 – 4/0
Makan Oran – Özdemir Muhtaroğlu 4/1 – 4/0
Çınar Elmalı – Emir Efe Orçan 4/1 – 4/0
Devin Bedevi – Baran Başaran 0/4 – 1/4
Deniz Hüseyin Önen – Arel Sarıbaş 4/0 – 4/0
Timur Salih Belican – Cafer Tosunoglu
Toprak Ata Candan – Kıvanç Öztuğ 4/2 – 4/0
Ayberk Terzi – Tuğra İrfanoğlu W.O.
12 YAŞ KIZLAR – Final
Huriye Şık – Almira Akşahin 4/6 – 5/7
14 YAŞ KIZLAR – 1. Round
Almira Akşahin – Eda Şevket
13+ BÜYÜK KADINLAR – 1. Round
Suzan Pakan – Özay Barutcu 6/7 – 4/6
Sevilay Barutcu – Ecem Açıkel 1/6 – 0/6
Ayşen Şah – Melis Mevlit 1/6 – 1/6
13+ BÜYÜK ERKEKLER – 1. Round
Ersel Kalfaoğlu – Imad Amer 2/6 – 3/6
30+ KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final
Hasan Gazioğlu / İrem İlerici – Orhun Doğasal / Arzu Çağın Samioğlu 7/5 – 6/1
30+ ÇİFT ERKEKLER – Çeyrek Final
Metin Şüküroğlu / Burak Türsoy – Mehmet Sonat / Çağın Öztenay 1/6 – 1/6
50+ ERKEKLER – Çeyrek Final
Jean Chrıstohe Schrotter – Aaron Flamson 2/6 – 2/6