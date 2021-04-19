69 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis dün gerçekleştirdiği denetimlerde 6 kişinin toplanıp parti yaptığını, 69 kişinin de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Polis Basın Subaylığı2ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 18-19.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 69 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 6 kişinin ise eğlence maksatlı toplanarak parti yapmak suretiyle yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.