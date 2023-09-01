Ramaphosa, binanın istismara uğrayan kadınlara sığınma evi işlevi görmesi için kiralandığını ancak sonrasında çeteler tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Yangının meydana geldiği bölgedeki birçok binanın asgari yaşam standartlarına uygun olmadığı belirtiliyor.

Ancak çetelerin kontrolüne terk edildiği belirtilen binalarda, bu çetelere kira ödeyen çok sayıda ailenin kaldığı kaydediliyor.

Güney Afrika’da büyük bir konut sıkıntısı yaşanıyor ve yalnızca Johannesburg’da yaklaşık 15.000 kişinin evsiz olduğu tahmin ediliyor.

Johannesburg Belediye Başkanı Floyd Brink, yangından 200 ailenin etkilendiğini ve bu ailelere barınma sağlamak için “her türlü çabanın” sarf edildiğini söyledi.

BBC’ye konuşan acil servis kurumu sözcüsü Robert Mulaudzi, itfaiyecilerin binadakilerin bir kısmını dışarı çıkarabildiğini söyledi.

Mulaudzi, bina içinde bakımsızlıktan kaynaklı yıkımlar da olduğunu ve bunun aramayı ve kurtarmayı zorlaştırdığını kaydetti.