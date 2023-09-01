Johannesburg Belediye Başkanı Floyd Brink, yangından 200 ailenin etkilendiğini ve bu ailelere barınma sağlamak için “her türlü çabanın” sarf edildiğini söyledi.

BBC’ye konuşan acil servis kurumu sözcüsü Robert Mulaudzi, itfaiyecilerin binadakilerin bir kısmını dışarı çıkarabildiğini söyledi.

Mulaudzi, bina içinde bakımsızlıktan kaynaklı yıkımlar da olduğunu ve bunun aramayı ve kurtarmayı zorlaştırdığını kaydetti.

Olay yerine ait fotoğraflarda yanan bina yakınında yan yana koyulmuş üstü örtülü cesetler görülüyor.