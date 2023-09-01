KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34,15 TL seviyesinde

Serbest piyasada bugün ABD Doları 26,90, Euro 29,20, İngiliz Sterlini ise 34,15 TL’den işlem görüyor.
Saat 10.04 itibarıyla 26,65 TL’den alınan ABD Doları 26,90 TL’ye, 28,85 TL’den alınan Euro 29,20 TL’ye, 33,75 TL’den alınan İngiliz Sterlini 34,15 TL’den satılıyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.6500
|26.9000
|EUR
|28.8500
|29.2000
|GBP
|33.7500
|34.1500
|AUD
|15.5000
|17.3000
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