KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34,15 TL seviyesinde - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34,15 TL seviyesinde

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KKTC Serbest Piyasa döviz kurları

Serbest piyasada bugün ABD Doları 26,90, Euro 29,20, İngiliz Sterlini ise 34,15 TL’den işlem görüyor.

Saat 10.04 itibarıyla 26,65 TL’den alınan ABD Doları 26,90 TL’ye, 28,85 TL’den alınan Euro 29,20 TL’ye, 33,75 TL’den alınan İngiliz Sterlini 34,15 TL’den satılıyor.


KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 26.6500 26.9000
 EUR 28.8500 29.2000
 GBP 33.7500 34.1500
 AUD 15.5000 17.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		 01-09-2023 09:32:00
01-09-2023 10:19:46
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Tags:DövizKKTCsterlin
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