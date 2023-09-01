Avrupa'da bir ilk: Paris'te son elektrikli scooter da kaldırıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DünyaSürmanşet

Avrupa’da bir ilk: Paris’te son elektrikli scooter da kaldırıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Fransa'nın başkenti Paris, kiralık scooterların yasaklandığı ilk Avrupa başkenti oldu.

Fransa’nın başkentinde uzun süredir devam eden tartışmaların sonuna gelindi. Paris sokaklarındaki elektrikli scooterlar kaldırıldı.

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Tags:Parisscooteryasak
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