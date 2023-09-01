Avrupa’da bir ilk: Paris’te son elektrikli scooter da kaldırıldı

Fransa’nın başkenti Paris, kiralık scooterların yasaklandığı ilk Avrupa başkenti oldu.

Paris’te elektrikli scooterlar uzun zamandır tartışma konusuydu. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Nisan ayında referandum çağrısında bulunmuş, halkın neredeyse yüzde 90’ı scooterların yasaklanması yönünde oy kullanmıştı.

Referanduma katılım yalnızca yüzde 7 buçuk gibi düşük bir oran ile sınırlı kalsa da, sonuç demokratik bir zafer olarak karşılık gördü.