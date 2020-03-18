Güney 21 Mart itibariyle ülkeye uçuşları yasaklıyor

Koronavirüsün yayılmasını durdurmak amacıyla alınan tedbirler gereği güneye gelecek yolcu uçuşları 21 Mart (saat 03:00 öö) itibariyle 14 günlüğüne durduruluyor. Yunanistan ve İngiltere dahil birçok ülkeden güneye uçuşlar belli şartlar dışında yasaklanacak.

Yine de yurtdışında mahsur kalmış Kıbrıslıların ülkeye dönüşünde, belli kısıtlamalar yumuşatıldı.

Koronavirüs yayılımını önleyecek tedbirleri konuşmak üzere uzunca saatler yapılan toplantıda, yurtdışındaki Kıbrıslıların, bulundukları ülkelerden “koronavirüsü enfekte olmadığına dair” belge almalarının mümkün olmadığına dair yapılan protestoların da değerlendirdiğini belirten Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yiannou, bu kararnamenin 21 Mart’a kadar geçerli olacağını ancak belli istisnai yolcuların (yurtdışına sağlık veya profesyonel nedenlerle çıkanların) dönüşüne izin verileceğini belirtti.

İstisnalar:

Tıbbi nedenlerle yurt dışına seyahat edenler

Profesyonel ve resmi nedenlerle kusa süreli yurtdışına çıkanlar

Viyana Konvansiyonuna dayanarak giriş izni olanlar

Bu kategorilere dahil olanlar, sağlık sertifikası yerine, Kıbrıs Cumhuriyeti diplomatik temsilcilerinden (Kıbrıs’tan kalkış bileti, medikal onay veya tedavi edildiğine dair belge vb. ile) onay almalıdır

Dönüş yapan her yolcu, 14 gün karantina altında olacaktır

Gerekirse, Atina ve Yunanistan’dan şartlara uyan kişiler için charter uçuşlar yapılacaktır

Ek olarak ayrılmak isteyenler için uçuşlar boş olacaktır

Kısıtlamalar 21 Mart saat 03:00’de başlayarak 14 gün sürecek

Tüm kargo uçakları hariç, aşağıdaki ülkelerden Larnaka ve Baf Havalimanına yolcu uçaklarının inişi yasaklanacaktır:

Bahreyn, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Mısır, Estonya, Almanya, Macaristan, İrlanda, İsrail, Ürdün, Letonya, Lübnan, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Katar, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere ve Yunanistan.

Çeviri: Yunus Diler

Kaynak: in-cyprus.com

in-cyprus.com/coronavirus-no-flights-to-cyprus-from-march-21-for-14-days/