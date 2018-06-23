Güneşoğlu: Mağusa’nın keyfini süreceksiniz

Mağusa Belediyesi bağımsız adayı Güneş Güneşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada neden aday olduğunu ve projelerini basınla paylaştı. Güneşoğlu Mağusalıların daha iyi bir şehre ve daha iyi bir refaha sahip olmaları için çalışacaklarını belirtti. Açıklama şöyle;

Uzun zamandır bölge halkı refahı için gerek iş yaşantımda gerekse sosyal hayatımda çalışmaktayım. Siyasi geçmişimde Kuzey Kıbrıs’a sahip çıkan, serbest piyasa koşullarını benimseyen, üretim odaklı alternatif bir siyaset için çaba harcadım. Ülkemizdeki kamuda istihdam odaklı kamu yönetimini bir iş insanı olarak benimsemem şehrin büyük bir çoğunluğu gibi bir iş insanı olarak benim de benimsemem mümkün değildir. Bireylerin kamuda istihdam edilmesi yöntemi ile gelebileceğimiz nokta budur.

Belediyede sizin yönetiminizde ne gibi farklar olacaktır?

Öncelikle belediye Mağusa şehri insanlarına hizmet etmek için kurulmuştur. Kuruluş amacına uygun hale getirerek, belediyeyi Mağusalılara hizmet eder vaziyete getireceğiz. Bazen belediyenin sorunlarını konuşmaktan bu noktayı kaçıyor kamuoyu. Biz Mağusalılar hakettikleri şehri, hak ettikleri güzel yüzlü ve kaliteli hizmeti almalılardır. Bunun bilinci ile belediyeyi çalıştıracağız ve yöneteceğiz. Personel verimliliği arttırarak hizmeti arttıracağız.

Mağusayı neler bekliyor olacak?

Öncelikle güleryüzlü çağdaş ve kaliteli hizmet bekliyor olacak. Belediyenin asli olarak yapması gereken görevlerin tamamını düzenli, kalietli ve mağusalıyı bu konularda düşünmesine gerek bile kalmayacak şekilde yerine getireceğiz. Bu konuları tekrar konuşmamıza bile gerek kalmayacak.

Projelerimize gelince

Güçlü Mali Yapı

Gelir Gider ve Personel Giderlerini Yasal sınırlara çekip normalleştireceğiz. Gereksiz giderleri azaltarak, yeni hizmetler ile birlikte gelirlerimizi arttıracağız. Mağusalılara daha iyi hizmet verebilmenin kaynaklarını oluşturacağız.

Tam Donanımlı ve Tam Otomasyona geçip Belediyeyi Tek Merkezden Yöneteceğiz.

SCADA ve Uydu vb sistemleri ile merkezi tam otomasyonlu bilgisayar sistemleri ile tüm Mağusayı tek bölgeden izleyip, koordinasyonu sağlayacağız.

Mağusa Aquapark ve Yüzme Havuzu

Döveç Düğün Salonu Modernize edip sosyal tesis, aquapark ve kapalı havuz ekleyeceğiz.

Gülseren-Salamis Yürüyüş ve Bisiklet Yolu

Etap 1 glapsides Etap 2 Silver Etap 3 Salamis

Kale İçi Canlanacak. Kale İçi Turist Dolacak

Kale içine AB ve STÖ işbirliği ile yeniden konsept yaratıp, turizmi geliştireceğiz. DAÜ işbirliği ile kale içine derslik binası veteriner dairesi yerine konuşlandıracağız.

Tarımsal SU

Arıtmadan Çıkan Suyu Tarımsal kullanıma açacağız. Çiftçilerimiz ve hayvancılarımız rahat edecekler.

Laguna Eğlence ve Aktivite Merkezi

Eğlence için artık Girne’ye gitmeye gerek kalmayacak. Girneliler Mağusa’ya gelecek.

3.Cadde

Larnaka Yolunu Hastane Çevre yoluna bağlayarak, 3. Caddeyi yaratmış olacağız. Böyle yeni ticari cadde yaratırken, şehir ringi tamamlanmış olacak. Esnaf gelirini arttırırken, trafik de rahat bir nefes alacak.

Kapalı Otopark, Açık AVM

Salamis yolu üzerindeki Mağusa ticari hayatının merkezinde 300 kişilik anfi tiyatro, cafeler, mini park, modern tenis kortları ve basket sahaları, Açık hava AVMleri, modern çocuk parkları, meydanlar ile şehrin merkezini marka haline getireceğiz.

Minyatür Park

Kıbrıs’ın sembolu haline gelen tüm yapıları minyatür halini Minyatür Park haline getirerek, turizm için ilgi çekici hale getireceğiz.

Çağdaş Otobüs Terminali ve Konforlu Toplu Taşıma Sistemi

Mevcut terminal modern hale getireceğiz. Konforlu taşıma sistemi ile öğrencilerin Mağusa içerisinde dolaşarak ticari hayata daha fazla katkı sağlayacaktır. Konforlu ve geniş zaman dilimine taşıma sistemini teşvik edecek önlemleri de alacağız.

Adına Fidan

4 yıl içerisindeki Mağusa nüfüsu kadar ağacı herkesin adına Mağusaya dikeceğiz. 25 Hazirandan sonra doğan her çocuğun adına bir fidan dikilecektir. Bir fidan çocuğun ailesi hediye edilecektir.

Sosyal Konut

Dar gelirli aileler için kırsal kesim arsaları yerine sosyal konutlar inşa edilecek cüzi ücretler ile dar gelirli ailelerin konut sahibi olması sağlanacak.