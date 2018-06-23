Cumartesi, Haziran 23, 2018


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Hitler’in kullandığı çatal bıçak takımı satıldı

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Havadis Yazar
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23 Haziran 2018 Cumartesi | 11:39
2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in kullandığı çatal bıçak takımı, 12 bin 500 sterline satıldı.
Kıbrıs Town Houses

BBC’de yer alan habere göre, Hitler için özel yaptırılan gümüş takım, İngiltere’nin güneybatısındaki Dorset’te düzenlenen açık artırmayla 12 bin 500 sterline satıldı.

Sherborne’s Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, iki bıçak, üç kaşık ve üç çataldan oluşan takımın, Hitler’in 50. yaş yıl dönümü için hazırlanmış olduğu; parçaların üzerinde Nazi kartalı logosu, gamalı haç ve Hitler’in baş harflerinin bulunduğu bildirildi.

 

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