Sanchez’e ölüm tehdidi, polis özel tim kurdu

1994 Dünya Kupası’nda yaptığı hata nedeniyle öldürülen Andre Escobar’ın trajedisi bu turnuvada fahiş hata yapan Carlos Sanchez için Kolombiya polisini harekete geçirdi. Polis, ciddi ölüm tehditlerinin önünü almak için tim kurdu.

Dünya Kupası’nın renkli ülkesi Kolombiya’nın karanlık tarafı yeniden hortladı. İlk grup maçında Japonya’ya 2-1 mağlup olan Güney Amerika ekibinde maçın henüz 3. dakikasında kırmızı kart gören Carlos Sanchez, mağlubiyetin de en büyük sebebi olarak görülüyor. Sosyal medyadaki infiali çok ciddiye alan Kolombiya polisi, 32 yaşındaki savunmacıya karşı internette yapılan ciddi ölüm tehditleri üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Twitter’daki mesajları arasında 1994’te öldürülen Escobar’ın fotoğrafı ile birlikte korkunç bir de tehdit var: “Eğer Escobar kendi kalesine gol attığı için öldürüldüyse, o zaman Sanchez de öldürülmeli ve ölü bedenine pislenmeli.” Kolombiya radyo istasyonu Blue Radio, Kolombiya siber-suç polisinin konu ile ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.