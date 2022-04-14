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Güneş Fırtınası Dünya’yı vurmak üzere: Telefonlar ve uydular etkilenebilir

14 Nisan 2022
Güneş Fırtınası Dünya'yı vurmak üzere: Telefonlar ve uydular etkilenebilir







Güneş’ten yayılan çok miktarda plazmanın bugün Dünya’ya ulaşması bekleniyor. NASA verilerini inceleyen uzmanlar telefonlar ve uyduların Güneş Fırtınası nedeniyle zarar görebileceği uyarısını yaptı.



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14 Nisan 2022


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