New York metrosundaki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Frank James yakalandı

Adams konuşmasında, metro saldırısının ardından 30 saat bile geçmeden ihbarda bulunan ve zanlının yakalanmasına yardımcı olan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

James’in Manhattan’ın East Village semtinde polis tarafından durdurularak gözaltına alındığı bildirildi.



Öte yandan ABD basınına açıklama yapan yetkililer, James’e “federal terör suçlaması” atfedileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

New York’ta dün Brooklyn’deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10’u ateşli silahla olmak üzere 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.



New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını ifade etmişti.



Eyalet yetkilileri, sabah saatlerinde Brooklyn’deki bir metro istasyonunda yaşanan olayda 10’u ateşli silah sebebiyle olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgeye en yakın 2 hastanede tedavi altına alındığını ve bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.



NYPD Komiseri Keechant Sewell, olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirmişti. Sewell, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti.



Konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde ABD Başkanı Joe Biden, “Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız.” demişti.



New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn’deki saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu belirtmişti