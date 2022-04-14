Vücut geliştirme şampiyonu Cedric McMillan 44 yaşında öldü

McMillan 2009 yılında profesyonel vücut geliştirme kariyerine başladı. Ve bundan 8 sene sonra, adını vücut geliştirme sporcusu, aktör ve eski California valisi olan Arnold Schwarzenegger’den alan Arnold Classic’in 2017 müsabakası dahil çok sayıda ödül aldı.

Ancak ünlü sporcu ciddi bir bisiklet kazası geçirdiği 2020 yılından sonra, kalp rahatsızlıkları ve Covid-19 gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bu süreçte yarışlardan da uzak kaldı.

Kasım 2021’de Generation Iron adlı vücut geliştirme dergisiyle yaptığı röportajda McMillan, Temmuz ayında kalp sorunları nedeniyle “ölüme çok yaklaştığını” söyledi.

Arnold Classic’i organize eden Arnold Spor Festivali, McMillan’ın ölümünü öğrenmenin “üzücü” olduğunu söyledi.

Festival, Instagram üzerinden, “Destansı kişiliği, bulaşıcı gülümsemesi, nazik kalbi ve hem rakipleri hem de hayranları tarafından sevilen mizah anlayışı ile tanınan Cedric çok özlenecek.” mesajını paylaştı.