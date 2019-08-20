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Gündemde Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı vardı

20 Ağustos 2019

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısının geneli üzerindeki çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye, Komite UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında bugün toplandı.

Komite toplantısına, davetli olarak katılan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile aynı Bakanlıktan Erol Bey ve Hilal Muhtaroğlu, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay, aynı daireden memur Ülfet Karkutoğlu ve Sezai Emre katılarak görüş ve öneri sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.

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