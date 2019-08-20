Kıbrıs

“Aytotoro Tavası” yemek yarışması yapıldı

20 Ağustos 2019

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11. Gerçekleşen  Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında geçtiğimiz gece “Aytotoro Tavası” yemek yarışması yapıldı.

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği’nin düzenlediği geceye Halken Consturaction sponsor oldu. Yoğun ilgi gören yarışmanın bu yıl ikincisi düzenlendi.

Yarışmada juri başkanlığını Mustafa Şah’ın yaptığı komitede Ahmet Hocalar, Mine Adalı er, Emine Çiçekseven, Feray Sencar ve Aysel Bodi yer aldı.

Birinciliği Sıdıka Kuşaf alırken, ikinci Kezban Poyraz üçüncü ise Nermin Kandilli oldu.

Yarışması sonrası tüm seyircilere yemeklerden ikram edildi.

 

 

 

 

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