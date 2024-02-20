Günde sadece 4 dakika spor yapmanın çarpıcı etkisi keşfedildi

Bilimsel dergi Journal of Alzheimer’s Disease’de yayımlanan çalışma kapsamında, yaşları 18’le 97 arasında değişen 10 bin sağlıklı erkek ve kadının beyinleri MRI teknolojisiyle incelendi.

Araştırmacılar, yaştan bağımsız olarak, haftada en az 25 dakika spor yapan kişilerin beyinlerinin düşünme ve hafızayla ilgili bölümlerinin daha büyük olduğunu tespit etti.

Beynin bu bölümlerinin yaşlandıkça küçüldüğü önceki çalışmalarda ortaya konmuştu.

Çalışmaya öncülük eden Washington Tıp Üniversitesi’nden Cyrus A. Raji, araştırmayla ilgili şunları söyledi:

Yaşla bağlantılı olarak beynin küçülmesi insanlara özgüdür. Bir kişi 30 yaşını geçtikten sonra her yıl tahmini olarak beyin hacminin binde 2’sini kaybeder. 60 yaşına kadar bu oran binde 5’e kadar yükselir. Alzheimer hastalarındaysa bu rakam yüzde 4’e kadar ulaşır. Beyin hacminin küçülmesi, bilişsel etkinliğin kaybolmasını da beraberinde getirir. Elimizde bunu engelleyecek bir ilaç olmadığını da düşünürsek, bu araştırmanın sonuçları çok önemli.

Beyin sağlığına fayda sağlayacak fiziksel aktivite eşiğinin bu kadar düşük olmasını “şaşırtıcı” bulduklarını belirten Raji, “Mevcut kamu sağlığı önerileri haftada 150 dakika ılımlı fiziksel aktivite öneriyor. Bizim çalışmamızın sonuçlarıysa teşvik edici. Çünkü birçok kişi için başarılması daha kolay bir eşik sunuyor ve bu yine de beyin sağlığına fayda sunabilir” diye konuştu.

Barcelona Beyin Araştırmaları Merkezi’nden nörolog Juan Domingo Gispert ise araştırmanın akla yatkın olduğunu ancak bu tip çalışmaların birden fazla yorumun konusu olabileceğine dikkat çekti.

Gispert, hastalığın erken dönemlerinde sporun beyin sağlığına etki edebileceğini ancak Alzheimer özelinde ilk semptomların rahatsızlığın başlangıcından 20 yıl sonra ortaya çıkabildiğini hatırlattı.

Independent Türkçe, El Pais, Washington Post