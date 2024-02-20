TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat Pazar günü, Lefkoşa’da The Paradise Park’ta saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

TDP’den verilen bilgiye göre, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı Kurultay, “TDP, yeni dönem, yeni umut” sloganıyla düzenlenecek.


Genel Başkanlık için Mine Atlı’nın yeniden aday olmayacağını duyurması üzerine Çeler’in tek aday olarak katılacağı Kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.

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Tags:kurultayTDPzeki çeler
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