Narenciyeciler eylem yaptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Narenciyeciler eylem yaptı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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narenciye eylem

Kıbrıs Türk Narenciye İthalatçılar Birliği ile Narenciye İhracatçı Birlikleri, Güzelyurt Terminal Çemberinde eylem yaptı.

Sektördeki sorunlara dikkat çekerek, hükümetten çözüm bulmasını isteyen narenciyeciler, sorunları çözülene kadar Cypfruvex ve Kamyoncu Fabrikası yanında belediyeye ait iki kantarı bekleteceklerini açıkladı


Eylemde, yola bir kamyon narenciye ürünü boşaltıldı ve ateş yakıldı.

Eyleme bazı CTP milletvekilleri de katılırken, iki birlik başkanları ile CTP Milletvekili Erkut Şahali konuşma yaptı.

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Tags:Eylemnarenciye
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