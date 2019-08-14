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Gülşen Mağusa’da yürek hoplattı

14 Ağustos 2019

BAYRAM KONSERİNE ÖZEL CESUR KIYAFET:

Kurban Bayramı’nda sevenlerine Mağusa’da konser veren ünlü şarkıcı Gülşen, bikini üzerine giydiği transparan kıyafetiyle tek kelimeyle yaz ateşi gibi yaktı

 

Pop müziğinin başarılı ismi Gülşen, bayramın ikinci günü Mağusa’da sahne aldı. 43 yaşındaki şarkıcı, hem giydiği kıyafetle hem de kuliste yaptığı ısınma hareketiyle adından söz ettirdi. Sevenlerini şarkılarıyla doyasıya eğlendiren popçunun, cesur kıyafet seçimi de çok konuşuldu. Bikini üzerine transparan bir kıyafet tercih eden Gülşen, danslarıyla geceye damga vurdu.

Konsere çıkmadan önce ısınma hareketleri yapan Gülşen kulis videolarını Instagram hesabından “Sahne öncesi ses açmak kadar vücudu ısıtmak da önemli! Esne esne” notuyla paylaştı.

 

 

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