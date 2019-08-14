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Bayramı Süperstar’la kutladılar

14 Ağustos 2019

PEKKAN YAZIN RENKLERİNİ ÜZERİNE GİYDİ:

Türkiye’nin Süperstarı Ajda Pekkan Girne’deki bayram konserinde yaz renklerini yansıtan ve uçuşan elbisesiyle şıklığını konuşturdu

 

Süperstar Ajda Pekkan, bayramlarını ülkemizde geçiren hayranlarına şarkıları, dansları ve enerjisiyle unutamayacakları bir gece yaşattı Girne’de Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde sahne alan Ajda Pekkan, yaz renklerini yansıtan ve uçuşan elbisesiyle sahneye çıktı. Hayranlarının bayramını kutlayan Süpertar, açık alandaki özel sahnesinde tam anlamıyla unutulmaz bir şov sundu. Özel bir koreografi ve ışık gösterileri içinde şarkılarını seslendiren Ajda Pekkan, Kuzey Kıbrıs’ta ve coşkulu bir hayran grubu karşısında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Denize nazır sahnede şarkılarını seslendiren Süperstar’a hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Konser alanını saatler öncesinde dolduran Ajda Pekkan hayranları,fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Türk Patent Enstitüsü tarafından “Tüm Zamanların Değişmeyen Markası” ödülünü alan bir sanatçı olan Ajda Pekkan, sahnede şarkıları kadar danslarıyla da büyük alkış aldı. Ajda Pekkan, konserinin sonunda, kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini sunduğu hayranlarının alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.

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