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Erçetin’den çifte bayram

14 Ağustos 2019

İKİ GECE ÜST ÜSTE SAHNE ALDI

Ünlü sanatçı Candan Erçetin Kurban Bayramı’nda Girne Rocks Hotel’de üst üste iki ayrı konser vererek hem şarkıları hem de şıklığıyla konukların hayranlığını kazandı

Pop müziğin güçlü sesi Candan Erçetin Kurban Bayramı’nın ilk iki gününü konser vermek üzere geldiği ülkemizde geçirdi. Girne Rocks Hotel’de iki gece konser veren sanatçı hem tatil yaptı, hem de konser verdi. Girne’de kırk dereceye varan bunaltıcı bir sıcakta sahneye çıkan sanatçı sıcak havaya rağmen sahnedeki performansıyla beğeni topladı. Candan Erçetin’i dinleyenler arasında ünlü tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile yine tiyatro sanatçısı ve Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten de vardı. Candan Erçetin iki konserde giydiği şık kıyafetlerle de dikkat çekti. Ünlü sanatçı giydiği kıyafetlerle sahnede adeta manken edasıyla defile yaptı.

 

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