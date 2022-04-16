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Güç-Sen’de başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi

16 Nisan 2022
güç-sen







Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (GÜÇ – SEN)  bugün yapılan 15.  Olağan Genel Kurulu’nda Başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi.




Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde gerçekleştirilen genel kurul neticesinde belirlenen yönetim organları şöyle:



Yönetim Kurulu: “Ali Şahin,  Doğa Maraşuna, Fehim Yeltekin, Ediz Kanatlı, Ozan Yoran, Tahsin Mullaoğlu, Ali Özkantürk, Barış Doğanbey, Beyhan Osmanlılar, Mustafa Cesuroğlu, Özgür Erkan, Yusuf Yıldızev, Kudret Miralay, Öner Özyürek.”

Denetleme Kurulu: “Ahmet T. Devecioğlu, Fatme Kan, Gökhan Aksoy.”
Disiplin Kurulu: “Hüseyin Araz, Meyrem C. Mülayim, Turgut Soyer.”
Emekliler Koordinasyon Kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Derviş Dağman, Erol Emin, Hüseyin Müezzin, Mehmet Tosun, Mehmet Öğüç”.



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16 Nisan 2022


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