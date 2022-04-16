Güç-Sen’de başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi

Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (GÜÇ – SEN) bugün yapılan 15. Olağan Genel Kurulu’nda Başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde gerçekleştirilen genel kurul neticesinde belirlenen yönetim organları şöyle:

Yönetim Kurulu: “Ali Şahin, Doğa Maraşuna, Fehim Yeltekin, Ediz Kanatlı, Ozan Yoran, Tahsin Mullaoğlu, Ali Özkantürk, Barış Doğanbey, Beyhan Osmanlılar, Mustafa Cesuroğlu, Özgür Erkan, Yusuf Yıldızev, Kudret Miralay, Öner Özyürek.”

Denetleme Kurulu: “Ahmet T. Devecioğlu, Fatme Kan, Gökhan Aksoy.”

Disiplin Kurulu: “Hüseyin Araz, Meyrem C. Mülayim, Turgut Soyer.”

Emekliler Koordinasyon Kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Derviş Dağman, Erol Emin, Hüseyin Müezzin, Mehmet Tosun, Mehmet Öğüç”.