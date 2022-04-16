ABD’nin California eyaletinde kaybolan otizmli genç yaklaşık 3 yıl sonra bulundu

Şerif Justin Martinez, otistik ve zihinsel sorunları olduğu belirtilen Connerjack Oswalt’ı kayak alanlarıyla ünlü Summit County’de bir markette bulduklarını söyledi.

Kaybolduğunda 17 yaşında olduğu aktarılan Oswalt’ın yaklaşık iki haftadır bu bölgede sokaklarda yaşadığı duyuruldu.

Ailesinin kaybolmasından bu yana çocukları Oswalt’ı aradığı, el ilanları dağıttığı, sosyal medyayı taradığı ve bütün ipuçlarını takip ettiği aktarıldı.

Polisin de Oswalt’ı yaklaşık 3 yıl boyunca aradığı duyuruldu.