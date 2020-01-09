Kıbrıs

Gübre analiz sonuçları

9 Ocak 2020
Washington

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkeye ithal edilen gübrelerin analizlerinin yapıldığını ve içerikleriyle uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla ülkeye çeşitli firmalar tarafından 3-9 Ocak tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kilogramlık katı gübrelerden numune alımları yapıldı.

Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 4 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler içerikleriyle uyumlu bulundu.

 

İTHAL EDEN FİRMA ADIİTHAL EDİLEN FİRMA ADIGÜBRE TÜRÜGÜBRE FORMUTİP ADINUMUNE ALIM YERİNUMUNE KODUNUMUNE TARİHİANALİZ SONUCU
PINARLI TARIM HAYVANCILIK İŞLETMELERİGÜZENLER GÜBRE TARIM ÜRÜNLERİKİMYEVİKATI%33 AMONYUM NİTRATGAZİMAGUSA LİMANI01848103.01.2020uyumlu
BİREN TARIMİGSAŞ AŞ.KİMYEVİKATI%21 AMONYUM SÜLFATGAZİMAGUSA LİMANI01846803.01.2020uyumlu
SERA TARIMALP ATEŞ GÜBRE AŞ.KİMYEVİKATI%21 AMONYUM SÜLFATGAZİMAGUSA LİMANI01846903.01.2020uyumlu
SERA TARIMALP ATEŞ GÜBRE AŞ.KİMYEVİKATI%46 ÜREGAZİMAGUSA LİMANI01847003.01.2020uyumlu
         

 

 



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