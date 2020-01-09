Kıbrıs
Gübre analiz sonuçları
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkeye ithal edilen gübrelerin analizlerinin yapıldığını ve içerikleriyle uyumlu bulunduğunu açıkladı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla ülkeye çeşitli firmalar tarafından 3-9 Ocak tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kilogramlık katı gübrelerden numune alımları yapıldı.
Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 4 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler içerikleriyle uyumlu bulundu.
|İTHAL EDEN FİRMA ADI
|İTHAL EDİLEN FİRMA ADI
|GÜBRE TÜRÜ
|GÜBRE FORMU
|TİP ADI
|NUMUNE ALIM YERİ
|NUMUNE KODU
|NUMUNE TARİHİ
|ANALİZ SONUCU
|PINARLI TARIM HAYVANCILIK İŞLETMELERİ
|GÜZENLER GÜBRE TARIM ÜRÜNLERİ
|KİMYEVİ
|KATI
|%33 AMONYUM NİTRAT
|GAZİMAGUSA LİMANI
|018481
|03.01.2020
|uyumlu
|BİREN TARIM
|İGSAŞ AŞ.
|KİMYEVİ
|KATI
|%21 AMONYUM SÜLFAT
|GAZİMAGUSA LİMANI
|018468
|03.01.2020
|uyumlu
|SERA TARIM
|ALP ATEŞ GÜBRE AŞ.
|KİMYEVİ
|KATI
|%21 AMONYUM SÜLFAT
|GAZİMAGUSA LİMANI
|018469
|03.01.2020
|uyumlu
|SERA TARIM
|ALP ATEŞ GÜBRE AŞ.
|KİMYEVİ
|KATI
|%46 ÜRE
|GAZİMAGUSA LİMANI
|018470
|03.01.2020
|uyumlu