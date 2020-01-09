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Anastasiadis görüşmeyi “yararlı ve yapıcı” olarak nitelendirdi

9 Ocak 2020

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasidis bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi.

Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi’nde, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin görüşmeler ışığında, Spehar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “yararlı ve yapıcı” olarak nitelendirdi.

Anastasiadis, Güvenlik Konseyi’nin altı aylık raporunda, Ada’daki Barış Gücü’nün kalmasını haklı gösterecek tüm olayların dahil olması temennisinde de bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise yaptığı açıklamada, peABD’de, gerek ABD Dışişleri Bakanlığı, gerekse BM yetkilileriyle yapacağı temaslar konusunda Anastasiadis’e bilgi verdiğini söyledi.
Berlin’deki üçlü görüşmenin ardından Kıbrıs sorununda yeni bir şey olup olmadığı sorusuna ise Spehar olumsuz yanıt verdi.

Spehar ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a yeni bir ziyaretinin planlanmadığını da ifade etti.



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