Grup seksi kabul etmeyen eşini önce darp etti sonra ölümle tehdit etti

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da eşini ciddi şekilde darp eden zanlı A.A tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı A.A.(E-31), Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Tehditti, Ciddi darp” suçları ile methaldar olduğunu aktardı. Polis, zanlı 29.03.2022 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Dumlupınar-Lefkoşa’da bulunan ikametgahın önünde aynı yerde sakin eşi Ş.A’nın (K-29) arkadaşı ile grup seksi kabul etmediği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip kafasına ve yüzüne yumruk vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettikten sonra evden ayrılan adı edilenin eve gelmediği gerekçesi ile kullanımındaki telefon hattıyla eşini arayarak adı edilene hitaben “eve gel hemen geberteceğim seni, öldürecem seni” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Polis, 30.03.2022 tarihinde müştekinin doktor kontrolünden geçirilmiş ve kafasında darp ve cebir izi olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini söyledi. Polis, ayni gün zanlının aleyhine 30.03.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.