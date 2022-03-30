Hava sıcaklığının 30 dereceye çıkması bekleniyor

Hava sıcaklığının ileriki günlerde 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle yüksek basınç sistemi ile periyodun ilk günleri serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24 ºC,

diğer günlerde ise 27 – 30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, pazar ve pazartesi günleri ise

Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esmesi bekleniyor.

31 Mart – 06 Nisan 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu : Bölgemizin genellikle yüksek basınç sistemi ile periyodun ilk günleri serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

31 Mart (Pş) : Parçalı bulutlu, 01 Nisan (Cu): Parçalı bulutlu, 02 Nisan (Ct): Açık ve az bulutlu, 03 Nisan (Pz): Parçalı ve az bulutlu, 04 Nisan (Pt): Parçalı bulutlu, 05 Nisan (Sa): Parçalı bulutlu, 06 Nisan (Ça): Parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir. En yüksek hava sıcaklığı : Periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24 ºC, diğer günlerde ise 27 – 30 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, Pazar ve Pazartesi günleri ise Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman Fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.